Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Nachkirmes mit Nachwehen

Erfurt (ots)

Nachdem die Nachkirmesdisko in Rohda am frühen Samstagmorgen beendet war, begaben sich mehrere Personengruppen auf den Weg nach Hause in die umliegenden Ortschaften. Bislang unbekannte Täter rissen hierbei 12 Leitpfosten an der Ortsverbindungsstraße zwischen Rohda und Niedernissa aus ihrer Verankerung, legten ein Verkehrsschild, welches vor Kurven warnt, um und entwendeten schlussendlich zwei Leitpfosten.

Die Polizei leitete deshalb ein Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Sachbeschädigung und Diebstahl ein. Zeugen des Geschehens werden gebeten, ihre Feststellungen unter Angabe der Vorgangsnummer 0263001/2019 dem Inspektionsdienst Süd (0361/7443-0) mitzuteilen. (StSch)

