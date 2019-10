Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Sechs auf einen Streich

Erfurt (ots)

In der vergangenen Nacht ertappten Erfurter Polizisten gleich vier E-Scooter-Fahrer und zwei Fahrradfahrer, die den einen oder anderen Trink zu viel hatten. Am Hauptbahnhof wurde die Bundespolizei auf einen jungen Mann aufmerksam, weil er mit seinem Fahrrad stürzte. Der 18-Jährige pustete fast 2,1 Promille. Ebenfalls auffällig unterwegs, war ein 42-Jähriger mit einem E-Scooter. Er fuhr durch die Stadt mit Schlängellinien und verlor in einer Kurve das Gleichgewicht. Sein Alkoholwert lag bei knapp 1,6 Promille. Die Polizei hat insgesamt vier Strafverfahren und zwei Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Alkohol im Straßenverkehr eingeleitet. (JN)

