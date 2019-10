Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Nochmal Glück gehabt

Erfurt (ots)

Noch einmal glimpflich ist es am Donnerstag für einen 52-jährigen Lkw-Fahrer verlaufen, der am Nachmittag in Vieselbach seine Ladung verlor. Er hatte auf der Ladefläche seines Lkw eine ca. 700 Kilogramm schwere Drahtrolle geladen. Als der Lkw-Fahrer auf der Wallicher Landstraße in eine Kurve fuhr, löste sich plötzlich die große Drahtrolle auf der Ladefläche. Die Rolle durchbrach die Ladebordwand und rollte zum Glück in den Straßengraben, so dass niemand zu Schaden kam. Mit Hilfe eines Gabelstaplers konnte die Rolle schließlich wieder auf den Lkw geladen und gesichert werden. (CD)

