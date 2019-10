Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Beim Diebstahl ertappt

Erfurt (ots)

Ein Ladendetektiv erwischte am Donnerstag in einem Erfurter Elektronikmarkt einen jungen Mann beim Diebstahl. Der 19-Jährige hatte sich verschiedene Unterhaltungselektronik in den Rucksack gesteckt. Danach wollte er das Geschäft verlassen, ohne die Waren zu bezahlen. Der Ladendetektiv konnte den Dieb aufhalten. Als er dessen Rucksack durchsuchte, fand er neben der teuren Unterhaltungselektronik im Wert von knapp über 1.000 Euro auch ein verbotenes Einhandmesser. Die Polizeibeamten stellten die Beute sicher und erstatteten gegen den Dieb eine Anzeige. (CD)

