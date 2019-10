Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unterhaltungselektronik aus Wohnung gestohlen

Sömmerda (ots)

In den Vormittagsstunden wurde am Donnerstag in eine Wohnung in Sömmerda eingebrochen. Die Bewohnerin stellte am Mittag fest, dass ihre Wohnungstür aufgebrochen wurde und sämtliche Schränke durchwühlt waren. Aus der Wohnung fehlten ein Monitor, ein Receiver und Kabel im Wert von rund 100 Euro. Der Sachschaden wird auf 250 Euro geschätzt. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell