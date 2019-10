Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Metalltor gestohlen

Sömmerda (ots)

Auf das Eingangstor einer Kompostierungsanlage in Leubingen hatten es Diebe abgesehen. Sie bauten das Metalltor fein säuberlich aus und entwendeten dieses. Der Diebstahl fiel Mitarbeitern der Anlage am Donnerstag auf. Möglicherweise liegt die Tat bereits mehrere Wochen zurück. Der Wert des Tores wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt. Wer kann Hinweise zum Diebstahl bzw. zum Verbleib des Tores geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Sömmerda, Tel. 03634/336-0. (CD)

