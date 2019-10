Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Aggressiver Fußgänger

Erfurt (ots)

Am Mittwochabend, gegen 21:30 Uhr, befuhr eine 56-jährige Frau mit ihren Mazda die Schillerstraße in Erfurt. Auf Höhe der Windhorststraße musste sie plötzlich bremsen, da ein Mann vor ihr bei Rot über die Fußgängerampel lief. Aggressiv trat der Mann gegen den Kotflügel des Autos und beschimpfte die Autofahrerin. Der Unbekannte war etwa 20 Jahre alt, ca. 170 cm groß und hatte kurz geschorene Haare. Er trug dunkle Kleidung und hatte am Hals eine Tätowierung in Form eines Sterns. Die Polizei hat gegen den Unbekannten die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und Beleidigung aufgenommen. Wer hat den Vorfall beobachtet oder kann Angaben zu den Täter machen? Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Süd (0361/7443-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 19422310 entgegen. (JN)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443-1503

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell