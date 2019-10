Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrraddiebe entkommen

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Donnerstag, gegen 03:00 Uhr, beobachtete eine Anwohnerin ein Pärchen, wie sie in der Treppenstraße von Erfurt zwei Fahrräder entwendeten. Sie nutzen eine Flex, um die angeketteten Fahrräder aus ihrer Sicherung zu befreien. Die Frau hatte schulterlanges Haar, eine dünne Statur und war dunkel gekleidet. Ihr Begleiter hatte kurze Haare, war ebenfalls schlank und dunkel gekleidet. Das Alter des Pärchens wurde auf etwa 30 Jahre geschätzt. Trotz sofortiger Fahndung nach dem Diebespärchen konnte es nicht mehr gefasst werden. Wer kann Angaben zu dem Diebesduo machen oder hat in der Nacht in der Treppenstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Nord (0361/7840-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 260721 entgegen. (JN)

