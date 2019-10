Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Arztpraxen

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Mittwoch wurden in der Erfurter Altstadt gleich mehrere Praxen angegriffen. In einem Ärztehaus scheiterten die Einbrecher bei einer Arztpraxis an der Eingangstür. In einer anderen Etage des Hauses hatten die Täter mehr Erfolg. Sie gelangten gewaltsam in die Räumlichkeiten eines Facharztes. Offenbar fanden die Diebe aber nicht, wonach sie suchten, da sie den Tatort mit leeren Händen verließen. In der gleichen Nacht versuchten Einbrecher, in eine Physiotherapiepraxis einzudringen. Glücklicherweise hielt die Eingangstür stand, so dass die Täter unverrichteter Dinge verschwanden. (JN)

