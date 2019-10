Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 51-Jähriger bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Landkreis Sömmerda (ots)

Am Mittwochmorgen kam ein 51-jähriger Lkw-Fahrer an einer Baustelle bei Gangloffsömmern von der Straße ab. Durch den aufgeweichten Boden und den angrenzenden Graben kippte der Lkw um. Hierbei wurde der Fahrer eingeklemmt und erlitt schwere Verletzungen. Nachdem die Feuerwehr den Mann aus dem Lkw bergen konnte, wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein Erfurter Krankenhaus geflogen. (JN)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443-1503

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell