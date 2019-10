Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auf der Flucht

Erfurt (ots)

In der vergangenen Nacht, gegen Mitternacht, wollte eine Polizeistreife einen Fahrradfahrer in der Salinenstraße von Erfurt kontrollieren. Trotz mehrerer Ansprachen trat der junge Mann kräftig in die Pedale und flüchtete vor den Polizisten. Als ihm die Kette vom Fahrrad sprang, nahm er seinen Drahtesel und warf ihn kurzerhand vor den Streifenwagen. Nach einer kurzen Flucht zu Fuß wurde der polizeibekannte 19-Jährige gestoppt. Er stand unter Drogeneinfluss und hatte auch eine kleine Menge Betäubungsmittel einstecken. Da er zweifelhafte Angaben zur Herkunft seines hochwertigen Fahrrads machte, wurde es sichergestellt. Gegen den jungen Mann wir nun wegen dem Besitz von Drogen und gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr ermittelt. Am Streifenwagen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. (JN)

