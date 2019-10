Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Falschgeld

Landkreis Sömmerda / Kölleda (ots)

Eine 63-jährige Frau fand am Montag auf einer Grünfläche neben ihrem Haus in Kölleda einen 10-Euro-Schein. Da der Schein merkwürdig aussah, brachte sie ihn am nächsten Tag zur Bank, um ihn überprüfen zu lassen. Hier bestätigte sich der Verdacht. Es handelte sich um eine schlechte Fälschung. (JN)

