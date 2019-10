Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Toyota beschädigt

Sömmerda (ots)

Auf einen roten Toyota Auris hatte es ein Unbekannter abgesehen. Der 32-jährige Besitzer stellte gestern Abend in Sömmerda fest, dass sein Wagen an der Seite zerkratzt war. Der Schaden am Auto wird auf 3.000 Euro geschätzt. (JN)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443-1503

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell