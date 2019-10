Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Langfinger auf Tour

Erfurt (ots)

Gleich mehrere Einbrüche mussten die Beamten des Inspektionsdienstes Nord am Dienstagmorgen aufnehmen.

In der Altstadt waren in der Nacht zu Dienstag Einbrecher in einer Arztpraxis. Sie erbeuteten eine Geldkassette und ein medizinisches Untersuchungsgerät im Wert von 1.000 Euro. An einer benachbarten Praxis versuchten die Diebe ebenfalls ihr Glück. Hier scheiterten sie aber am Fenster.

In der Otto-Lilienthal-Schule zerstörten Unbekannte zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen mehrere Fensterscheiben, um über das Kellergeschoss in das Schulgebäude zu gelangen. Mehrere Räume wurden durchwühlt. Die Diebe verschwanden aber mit leeren Händen. Dafür hinterließen sie mehrere hundert Euro Sachschaden.

Auf einen Imbiss hatten es Diebe in der Nacht zu Dienstag auf einem Supermarktparkplatz in Erfurt-Mittelhausen abgesehen. Sie öffneten den Container gewaltsam und entnahmen aus der Kasse Geld in unbekannter Höhe. Dabei beschädigten sie neben der Eingangstür, mehrere Lebensmittel und Getränke. (JN)

