Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hochwertiges Fahrrad gestohlen

Erfurt (ots)

Am Dienstagmorgen trieb ein Dieb sein Unwesen in der Brühlervorstadt von Erfurt. Er begab sich in die Tiefgarage eines Wohnkomplexes, um dort eine Fahrradgitterbox aufzubrechen. Aus dieser stahl er unbemerkt ein hochwertiges Mountainbike der Marke YT. Der Wert des Fahrrads beträgt etwa 2.700 Euro. (JN)

