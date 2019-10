Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Sachbeschädigung an Auto

Landkreis Sömmerda (ots)

Eine unbekannte Person ließ seinen Unmut in der Nacht zu Montag an einem Mercedes aus. Der Wagen parkte über Nacht in Buttstädt, als eine Person mit einer Glasflasche die Frontscheibe des Autos einschlug. Der Besitzer stellte den Schaden in Höhe von 800 Euro am Montagmorgen fest. Die Polizei sucht Zeugen, die in der besagten Nacht etwas Verdächtiges bemerkt haben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda (03634/336-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 257781 entgegen. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell