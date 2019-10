Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Audi gestohlen

Landkreis Sömmerda (ots)

Als sich ein 50-jähriger Mann gestern Abend nach der Arbeit in Weißensee zum Angestelltenparkplatz begab, bekam er einen großen Schrecken. Wo vorher noch sein Auto parkte, schaute der Mann nur noch in eine leere Parklücke. Während der 50-Jährige am Tag seiner Arbeit nachgekommen war, hatten Unbekannte seinen silberfarbenen Audi A5 im Wert von 14.000 Euro gestohlen. Die Polizei fahndet nach dem Auto aus dem Zulassungsbereich Artern. (JN)

