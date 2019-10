Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Alarmanlage ausgelöst

Erfurt (ots)

Ein 26-jähriger Mann wurde gestern Nachmittag am Erfurter Stadtring durch die Alarmanlage seines Autos aufgeschreckt. Als er nach dem Rechten sah, erblickte er einen unbekannten Mann, der gerade versuchte die Seitenscheibe seines Daimlers einzuschlagen. Der Unbekannte ergriff die Flucht, hinterließ aber am Auto einen Schaden in Höhe von 200 Euro. Der unbekannte Mann war etwa 25 Jahre alt und 170 cm groß. Er hatte einen Drei-Tage-Bart und trug ein orangefarbenes T-Shirt, eine kurze weiß karierte Hose und eine schwarze Umhängetasche. Wer kann Angaben zu dem Täter machen? Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Nord (0361/7840-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 258510 entgegen. (JN)

