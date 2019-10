Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hoher Sachschaden bei Einbruch

Erfurt (ots)

Am Wochenende drangen unbekannte Täter über eine Tiefgarage in ein Mehrfamilienhaus in der Löbervorstadt ein. Sie öffneten gewaltsam mehrere Türen einer Arztpraxis und einer Firma. Dabei richteten sie einen Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro an. In den Räumlichkeiten wurden die Langfinger fündig. Sie entwendeten mehrere Geldkassetten mit knapp 2.000 Euro Bargeld. (JN)

