Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Scheiben zerstört

Sömmerda/Weißensee (ots)

Am Sonntagmorgen musste die Polizei gleich zweimal zum Einsatz kommen, weil Unbekannte ihrer Zerstörungswut freien Lauf gelassen hatten. In Sömmerda wurde in der Marktstraße die Schaufensterscheibe eines Geschäftes zerstört. In Weißensee wurden die Scheiben einer Werkstatt und eines stillgelegten Autos eingeschlagen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro. (JN)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443-1503

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell