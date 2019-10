Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Drei Verletzte nach Brandstiftung

Erfurt (ots)

Am Freitagnachmittag legte ein Unbekannter im Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Brühlervorstadt Feuer. Polizei und Feuerwehr wurden alarmiert, da starker Rauch durch das Treppenhaus zog. 12 Personen verließen eigenständig das Gebäude. Durch die starke Rauchentwicklung wurden mehrere Bewohnerinnen wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Zwei Frauen und ein Kind im Alter von 6 Jahren wurden leicht verletzt. Durch die Feuerwehr konnte der Brand im Keller schnell gelöscht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung aufgenommen. Der Schaden am Gebäude wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. (JN)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443-1503

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell