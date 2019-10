Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Graffitisprüher erwischt

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Sonntag meldete sich ein Zeuge bei der Erfurter Polizei. Er hatte zwei Personen am Wustrower Weg beobachtet, wie sie mehrere Kleidercontainer mit Farbe besprühten. Ein Täter konnte flüchten. Ein 32-Jähriger wurde in der Nähe des Tatorts durch die Polizei gestellt. Bei einer Durchsuchung wurden bei ihm entsprechende Spraydosen aufgefunden. Gegen den Mann wurde Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet. Der Schaden an den Containern beläuft sich auf etwa 600 Euro. (JN)

