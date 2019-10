Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Familienstreit mit Folgen

Erfurt (ots)

Aufgrund eines Familienstreits rückte die Polizei am Samstagabend in die Wohnung eines Pärchens in der Johannesvorstadt ein. Wie sich herausstellte, hatte ein 52-Jähriger seine Lebensgefährtin im Streit gestoßen und sie dabei am Kopf leicht verletzt. Die 52-jährige Frau wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann war bei Eintreffen der Beamten nicht mehr vor Ort, konnte aber kurze Zeit später angetroffen werden. Der Mann war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und pustete über 2,2 Promille. Er räumte ein, mit dem Auto unterwegs gewesen zu sein. Neben der Anzeige wegen Körperverletzung hat er sich nun außerdem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr zu verantworten. (JN)

