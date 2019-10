Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Rohbau geflutet

Erfurt (ots)

Einen schlechten Scherz erlaubte sich ein Dieb am Erfurter Ringelberg. Am Wochenende musste der Eigentümer eines Rohbaus feststellen, dass verschiedene Gegenstände von der Baustelle gestohlen worden waren. Da diese nicht von hohem Wert waren, wäre dies sicher zu verschmerzen gewesen. Der Unbekannte drehte aber beim Verlassen des Gebäudes den Wasserhahn auf. Dadurch flutete er den Rohbau und verursachte am Mauerwerk und Fußboden einen Wasserschaden. Wie hoch der finanzielle Schaden für den Eigentümer ist, kann gegenwärtig noch nicht abgeschätzt werden. (JN)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443-1503

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell