Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebstahl aus Krankenzimmer

Sömmerda (ots)

Am Freitag sind aus einem Krankenzimmer im KMG Klinikum Sömmerda ein Iphone XS in der Farbe Gold (Wert 1.100 Euro) sowie eine Apple Watch Seios 4 in der Farbe Rosa mit Lederarmband (Wert: 400 Euro) entwendet worden. Die Patientin verließ gegen 08:00 Uhr für circa 10 Minuten ihr Krankenzimmer und stellte bei ihrer Rückkehr den Diebstahl fest.

