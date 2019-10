Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Baucontainer

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Donnerstag trieben Diebe ihr Unwesen auf einem Baustellengelände in der Erfurter Altstadt. Auf unbekannte Art und Weise gelangten die Täter auf das komplett eingezäunte Gelände in der Straße Neuerbe. Dort hatten sie es auf einen Baucontainer abgesehen. Sie öffneten ihn gewaltsam und stahlen dutzende Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Unter Angabe der Vorgangsnummer 255260 nimmt der Inspektionsdienst Nord (0361/7840-0) Hinweise entgegen. (JN)

