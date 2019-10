Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Tablet gestohlen

Erfurt (ots)

Einem Kurierfahrer wurde Donnerstagmittag in der Dortmunder Straße von Erfurt, das Tablet aus dem offenen Lieferwagen gestohlen. Der 29-jährige Mann hatte das Tablet als Navigationsgerät genutzt und deshalb offen im Wagen liegen lassen. Während der Kurierfahrer das Auto kurz verließ, nutzte eine unbekannte Person den Moment. Sie griff in den Wagen und stahl das Tablet der Marke Samsung im Wert von 1.000 Euro. In diesem Zusammenhang weist die Polizei noch einmal darauf hin, keine Taschen, Werkzeuge, Elektronikartikel oder andere Gegenstände von Wert offen im Auto liegen zu lassen. (JN)

