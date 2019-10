Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrüche in Gartenanlage

Erfurt (ots)

In Elxleben (Landkreis Sömmerda) schlugen im Zeitraum vom 08.10. bis 10.10.2019 Langfinger in insgesamt elf Parzellen der Kleingartenanlage "Drei Rosen" zu. Um in die Gartenhäuser zu gelangen, hebelten sie mit Gewalt die Eingangstüren auf. Dabei richteten sie einen Schaden von über 4.000 Euro an. Die Diebe entwendeten aus sechs Gärten Werkzeug, Unterhaltungselektronik, Lampen und Kaffeeautomaten im Wert von mehr als 2.000 Euro. Personen, die zur Tatzeit etwas Auffälliges bemerkt haben, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Sömmerda (03634/336-0) zu wenden. (JN)

