Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Offene Haftbefehle

Erfurt (ots)

Als am Donnerstagabend eine 40-jährige Frau den Inspektionsdienst Süd aufsuchte, überprüften die Beamten ihre Personalien. Dabei stellte sich heraus, dass gegen die Frau zwei Vollstreckungshaftbefehle vorlagen. Da die Frau die Geldstraße in Höhe von mehreren hundert Euro nicht aufbringen konnte, wurde sie in ein Thüringer Gefängnis gebracht. Dort wird sie ihre Strafe für den nächsten Monat absitzen. (JN)

