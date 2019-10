Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Garagen aufgehebelt

Landkreis Sömmerda (ots)

Unbekannte brachen zwischen dem 08. Und 09. Oktober in sechs Garagen in Sprötau ein. In einer der Garagen wurden die Diebe und fündig und ließen u. a. ein Kinderquad, eine Motorsense und eine Fahrradpumpe mitgehen. Wie hoch der Schaden ist, muss noch ermittelt werden. (JS)

