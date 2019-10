Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Scheibe zerstört

Sömmerda (ots)

Ein am Stadtring abgeparkter Hyundai wurde im Laufe des gestrigen Tages in Sömmerda beschädigt. Unbekannte machten sich an dem Pkw zu schaffen und schlugen und schlugen die Heckscheibe ein. Wer für die Sachbeschädigung verantwortlich ist, ist nicht bekannt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 800 EUR. (JS)

