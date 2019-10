Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Eingebrochen

Erfurt (ots)

Diebe drangen in zwei Keller in einem Mehrfamilienhaus im Fuchsgrund ein. Die Unbekannten verschafften sich Zutritt zu dem Gebäude und knackten die Schlösser von zwei Kellerboxen. Alkohol und Werkzeuge wurden gestohlen. Der Besitzer eines dritten Kellers hatte mehr Glück. Die Diebe versuchten in die Kellerbox einzubrechen, scheiterten aber am Schloss. (JS)

