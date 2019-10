Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verschwunden

Erfurt (ots)

Der Mieter einer Wohnung am Moskauer Platz erlebte gestern Morgen eine böse Überraschung als er sich in seiner Wohnung umsah. Über Nacht waren Unbekannte über den Balkon in seine vier Wände eingedrungen und hatten reichlich Beute gemacht. Nach ersten Erkenntnissen ließen sie u. a. einen Laptop, eine Kamera, ein Handy und Whiskey mitgehen. Der Schaden beläuft sich auf knapp 2000 EUR. Vom Balkon der Nachbarwohnung verschwand Wäsche. Vermutlich handelt es sich um denselben Täter. (JS)

