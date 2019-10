Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wer kennt das Diebestrio?

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Erfurt (ots)

Die Erfurter Polizei sucht nach zwei Diebstählen nach dem abgebildeten Diebestrio. Die beiden Männer und die Frau waren am 19. und am 20.06.2019 in einer Drogerie in der Innenstadt auf Tour und hatten es auf Parfum abgesehen. Am ersten Tag ließen sie vier Flacons für über 540 EUR mitgehen, am Folgetag wanderte erneut hochwertiges Parfum in deren Taschen. Das Trio ging geschickt vor und verständigte sich teilweise mit Zeichen. Hinweise zu den abgebildeten Personen nimmt der Inspektionsdienst Süd (0361/ 7443-1156) unter Angabe der Nummer 223570 entgegen. (JS)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell