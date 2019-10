Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verschwunden

Landkreis Sömmerda (ots)

Ein hochwertiges E-Bike im Wert von über 3600 EUR verschwand aus einer Ortschaft bei Gebesee. Das Rad stand in einer offen stehenden Garage, als Langfinger die Gelegenheit nutzten und das nicht angeschlossene E-Bike mitgehen ließen. Mehr Glück hatte der Besitzer eines Fahrrades in Sömmerda. Ein Dieb machte sich gerade am Schloss des Mountainbikes zu schaffen, als er durch den Eigentümer erwischt wurde. Der Unbekannte flüchtete und ließ seine Beute zurück. Auf den Rollator einer Seniorin hatten es Diebe in der Albert-Schweitzer-Straße abgesehen. Die Gehhilfe stand im Hausflur eines Mehrfamilienhauses und hat einen Wert von 200 EUR. (JS)

