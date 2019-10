Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: In Friseurgeschäfte eingebrochen

Erfurt (ots)

Gleich zwei Mal musste die Erfurter Polizei am Montagmorgen ausrücken, um Einbrüche in Friseurgeschäften in der Altstadt aufzunehmen. In dem einen Geschäft hebelten die unbekannten Diebe ein Fenster auf und erbeuteten verschiedene Kosmetikprodukte. In dem anderen Laden hebelten sie eine Tür auf. Hier öffneten sie gewaltsam einen Tresor und gelangten so an mehrere tausend Euro Bargeld. (JN)

