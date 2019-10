Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Pool zerschnitten

Erfurt (ots)

Nicht zimperlich gingen Diebe am Wochenende in einer Gartenanlage in Erfurt-Stotternheim vor. Die ungebetenen Gäste begnügten sich nicht nur mit dem Einbruch in zwei Datschen, sie richteten auch erheblichen Sachschaden an. Fensterscheiben gingen zu Bruch und eine Gardinenstange wurde heruntergerissen. Außerdem ließen sie Samtvorhänge und einen Fernseher mitgehen. Zu allem Übel zerschnitten die Randalierer noch einen Pool. (JS)

