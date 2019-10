Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Randaliert

Sömmerda (ots)

Eine Grundschule in Sömmerda wurde von Unbekannten zwischen dem 04. und 07.10.2019 besprüht. Die Schmierfinken besprühten die Eingangstür, Fenster und einen Briefkasten mit gelber Farbe. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 EUR. Eine Sicherheitsglasscheibe beschädigten Unbekannte in einer Bankfiliale in Sömmerda. Die äußere Scheibe vom Postraum wurde durch die Randalierer mit einem Stein eingeschlagen. Der Schaden beläuft sich ebenfalls auf ca. 500 EUR. Hinweise nimmt die PI Sömmerda entgegen: 03634/336-0. (JS)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell