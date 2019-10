Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Keller aufgebrochen

Erfurt (ots)

Eine hochwertige Fahrradgabel im Wert von ca. 600 EUR, sowie Pedale und ein Kettenschloss ließen Diebe aus einem Keller in der Nordstraße mitgehen. Die Unbekannten verschafften sich Zutritt zu dem Keller eines Mehrfamilienhauses und machten sich an dem angeschlossenen Fahrrad zu schaffen. Sie demontierten die Beute und verschwanden unerkannt. Aus einem Keller in der Herrmann-Schmidt-Straße stahlen Diebe ein Fahrrad im Wert von ca. 1800 EUR. Die Langfinger verschafften sich Zutritt zu dem Gemeinschaftskeller und knackten die Kellerbox. Zwei Räder ließen sie zurück, das teuerste Rad stahlen sie. (JS)

