Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Aggressiver Gast

Erfurt (ots)

In der Nacht von Samstag zu Sonntag kam es in einer Bar in der Innenstadt zu einer Rangelei zwischen zwei Gästen. Gegen Mitternacht betraten die Beiden das Lokal und gerieten dort in Streit. Zuvor hatte der 37-Jährige eine Frau bepöbelt und versucht zu schlagen. Danach griff der 37-Jährige seine Begleitung an. Er stieß den 40-Jährigen auf einen Tisch. Das Möbel zerbrach und neben dem Tisch ging auch Geschirr zu Bruch. Als die Beamten vor Ort eintrafen, versuchten die Streithähne zu flüchten, konnten jedoch gestellt werden. (JS)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell