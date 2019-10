Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mit Farbe beschmiert

Erfurt (ots)

Unbekannte beschmierten heute Morgen mehrere Objekte im Stadtgebiet von Erfurt. Gegen 08.00 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass Unbekannte den Hauseingang des Bürgeramtes mit roter Farbe beschmiert haben. Außerdem brachten sie eine Tafel mit einer an die Ausländerbehörde gerichteten kritischen Äußerung am Gebäude an. Auch der Bauernverband in der Alfred-Hess-Straße wurde angegriffen. Hier wurde braune Farbe verschüttet. Außerdem wurde auf dem Gelände ein Zettel aufgefunden, auf dem der Verband verunglimpft wird. Schwarze Farbe wurde auf dem Gehweg vor der Arge ausgeschüttet und ein Plakat, welches Unmut gegen die Arge ausdrückt, auf den Bürgersteig geklebt. Durch die Polizei wurden Spuren gesichert, Zeugen vernommen und Beweismittel sichergestellt. Wie hoch der Sachschaden ist, kann aktuell nicht gesagt werden. Wer für die Aktion verantwortlich ist, ist noch nicht bekannt. Die Erfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu den Tätern nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. (JS)

