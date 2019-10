Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fälschung aufgeflogen

Erfurt (ots)

Am vergangenen Freitag begaben sich acht Personen in ein Erfurter Einkaufszentrum und beabsichtigten ihre Waren mit einer 200,- EUR Banknote zu bezahlen. Die Kassiererin prüfte den Geldschein mit einem speziellen Gerät und stellte fest, dass es sich um eine Fälschung handelte. Daraufhin übergab eine der Personen nacheinander insgesamt drei weitere 200,- EUR Scheine, welche ebenfalls als Fälschung identifiziert werden konnten. Die Personen flüchteten anschließend ohne Ware aus dem Supermarkt und sind bisher unbekannt. Zeugen, welche die Täter beobachten haben, werden gebeten sich mit der Polizei Erfurt-Nord oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. (CP)

