Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Sachbeschädigung Hauseingangstür

Sömmerda (ots)

In der Nacht des 06.10.2019 meldete ein Zeuge um 00:50 Uhr eine Sachbeschädigung in der Langen Straße 7 in Sömmerda. Hierbei wurde die Glasscheibe der Hauseingangstür beschädigt. Der Mitteiler hörte ein Klirren, welches der aufgefundenen Beschädigung an der Hauseingangstür zugeornet werden konnte. Außerdem konnte er den Beamten den Täter beschreiben. Aufgrund der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen und der guten Personenbeschreibung des Mitteilers, konnte eine entsprechendem Markt festgestellt werden. Es handelt sich hierbei um eine 18-jährige, männliche Person aus Sömmerda. An seiner Hand wurden Kratzer und Schnittwunden festgestellt. Die Verletzungen ließen darauf schließen, dass er die Glasscheibe mit der Faust eingeschlagen hat. Ein Ermittlungsverfahren, wegen Sachbeschädigung, wurde gegen ihn eröffnet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens, an der Hauseingangstür, beträgt ca. 200EUR.

