Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kinder lösten Feuerwehreinsatz aus

Erfurt (ots)

Feuerwehr und Polizei wurden am Donnerstag gegen 18:50 Uhr zu einem Brand in die Mainzer Straße gerufen. Wie sich herausstellte, hatten vermutlich mehrere Kinder im Kellerbereich mit einem Feuerzeug gespielt und Papier angebrannt. Das brennende Papier muss dabei mit einem Kopiergerät in Kontakt gekommen sein, so dass es im gesamten Treppenhaus zur starken Rauchentwicklung kam. Der Brand war schnell gelöscht, jedoch musste aufgrund der starken Rauchentwicklung für frische Luft im Haus gesorgt werden. Die Bewohner mussten nicht evakuiert werden, sie verblieben aber vorsorglich in ihren Wohnungen. Zum Glück wurde niemand verletzt. Das Gebäude blieb von Schäden verschont. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell