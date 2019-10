Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunken auf Fahrrad unterwegs

Sömmerda (ots)

Eine betrunkene Fahrradfahrerin wurde am Donnerstag gegen 00:30 Uhr von Polizeibeamten auf der Bahnhofstraße angehalten. Die 57-jährige Frau hatte starke Ausfallerscheinungen. Als sie in das Alkoholmessgerät pustete, zeigte der Wert über 1,6 Promille an. Sie musste zur Blutentnahme in das Krankenhaus mitkommen und bekam eine Anzeige. (CD)

