Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hundebesitzer vom Fahrrad gestürzt

Erfurt (ots)

Verletzungen hat sich ein Hundebesitzer am Mittwochabend in Kerspleben zugezogen, der mit seinem Fahrrad unterwegs war und den Hund dabei an der Leine hatte. Der Hund zog so stark, dass der 54-Jährige ins Straucheln kam und dabei stürzte. Ein Zeuge fand den verletzten Mann auf der Straße liegen und eilte diesem zur Hilfe. Der Hundebesitzer hatte so starke Verletzungen, dass er ins Klinikum gebracht werden musste. (CD)

