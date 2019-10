Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hochwertiges Fahrrad gestohlen

Erfurt (ots)

Den Wert des Fahrrads wussten Diebe offenbar gut einzuschätzen, als sie in einen Keller in der Erfurter Altstadt einbrachen. Sie brachen eine Kellertür auf und fanden dort zwei Fahrräder vor, die sie beide mitnahmen. Eines der Fahrräder war besonders hochwertig, sein Wert betrug ca. 4.000 Euro. Dem 63-jährigen Eigentümer fiel der Diebstahl am Mittwoch auf. (CD)

