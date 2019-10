Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Teure iPhones aus Auslage verschwunden

Erfurt (ots)

Einen unbeobachteten Moment muss ein Dieb am späten Mittwochnachmittag in einem Telefon Fachgeschäft im Stadtzentrum von Erfurt genutzt haben, um zwei teure iPhones aus der Auslage zu stehlen. Die ca. 2.000 Euro teuren iPhones waren für Vorführzwecke nur an Ladekabeln befestigt. Nach dem Diebstahl machte sich der Dieb schnell aus dem Staub. Er war ausländischen Typs und ca. 170 bis 180 cm groß. Er trug eine auffällige Daunenjacke mit goldenen Applikationen. Vermutlich lief er in Richtung Bahnhofstraße weg. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung nach dem flüchtigen Dieb, konnte dieser nicht gestellt werden. (CD)

