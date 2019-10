Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Keine Fahrerlaubnis

Erfurt (ots)

Am Donnerstagmittag fiel Polizeibeamten auf der Adam-Gottschalk-Straße ein Auto ohne Kennzeichen auf. Sie stoppten den Fahrer und mussten feststellen, dass der 21-Jährige keine Fahrerlaubnis besaß. Wie sich zeigte, war der Opel auch nicht zugelassen. Der Fahrer beteuerte, nur eine "Probefahrt" unternommen zu haben. Die Spritztour hatte für den jungen Mann Anzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Steuerhinterziehung und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz zur Folge. Am gleichen Abend stoppten Polizeibeamte am Juri-Gagarin-Ring einen 23-jährigen Mann, der mit einem Leichtkraftrad unterwegs war. Das Krad war weder zugelassen und versichert, noch hatte der Fahrer eine Fahrerlaubnis. Der junge Mann erhielt ebenfalls eine Anzeige. (CD)

