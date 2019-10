Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher in Bäckerei

Erfurt (ots)

Der Tresor einer Bäckerei gelangte am Donnerstag in die Hände von Einbrechern. Die Täter verschafften sich am frühen Morgen gewaltsam den Zutritt in die Geschäftsräume der Bäckerei, indem sie die Türen beschädigten. Sie entwendeten den Tresor mit rund 1.000 Euro Bargeld und auch Schlüssel. Die Täter müssen laut Zeugenaussagen kurz vor 05:00 Uhr in die Bäckerei eingebrochen sein und dabei auch laute Geräusche verursacht haben. Sie hinterließen ca. 500 Euro Sachschaden. (CD)

